ZDF 22:15 bis 00:00 Actionfilm Auftrag Rache GB, USA 2010 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Welt des Cops Thomas bricht zusammen, als seine Tochter Emma erschossen wird. Erst glaubt Thomas, die Schüsse hätten ihm gegolten. Doch dann stellt der Polizist eigene Nachforschungen an und muss erkennen, wie wenig er vom Leben seiner Tochter wusste. – Düsterer Reißer mit Mel Gibson In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Thomas Craven) Danny Huston (Bennett) Ray Winstone (Darius Jedburgh) Bojana Novakovic (Emma Craven) Shawn Roberts (Burnham) Gbenga Akinnagbe (Det. Darcy Jones) Jay O. Sanders (Whitehouse) Originaltitel: Edge of Darkness Regie: Martin Campbell Drehbuch: William Monahan, Andrew Bovell, Troy Kennedy-Martin Kamera: Phil Meheux Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 16