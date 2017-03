ARTE 22:15 bis 23:55 Drama Die Hölle von Algier F, I 1964 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Thomas Vlassenroot ist 1961 mit der Fremdenlegion in Algerien stationiert, um die Unabhängigkeitsbewegung zu bekämpfen. Als die französische Regierung mit den Aufständischen in Verhandlungen tritt und es so aussieht, als werde Algerien unabhängig, desertiert er zusammen mit seinem Leutnant. Der schließt sich der pro-französischen Terrororganisation OAS an und rekrutiert Thomas für eine Mission: Er soll die Anwältin Dominique Servet entführen und daran hindern, zwei Algerier vor Gericht zu verteidigen. Die Entführung gelingt, doch bald schon hat Thomas Mitleid mit der Frau. Bei einer Auseinandersetzung mit seinem Komplizen kommt es zu einem Schusswechsel, aus dem Thomas als Sieger hervorgeht. Danach gibt es kein Zurück mehr; er befreit Dominique, und beide fliehen jeweils nach Frankreich. Doch Thomas wird bei der Flucht angeschossen. Die Wunde macht ihm zu schaffen, und so sucht er auf seiner Rückreise Dominique in Lyon auf. Er entwickelt starke Gefühle für sie, nicht ahnend, dass der Leutnant sie nach Frankreich hat verfolgen lassen - Alain Delon verleiht dem verletzten Thomas eine beeindruckende darstellerische Tiefe. Er wirft ihn in ein Wechselbad der Gefühle und lässt ihn bedauern, fürchten, lieben und vor allem leiden. Zeugnis seiner ikonischen Leistung legt ein Schnappschuss von Thomas aus dem Film ab, der das Album "The Queen Is Dead" der englischen Rockband "The Smiths" ziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alain Delon (Thomas) Lea Massari (Dominique Servet) Georges Géret (Leutnant Frazer) Maurice Garrel (Pierre Servet) Viviane Attia (Maria) Robert Castel (Americo) Robert Bazil (Marias Vater) Originaltitel: L'Insoumis Regie: Alain Cavalier Drehbuch: Alain Cavalier, Jean Cau Kamera: Claude Renoir Musik: Georges Delerue