Sky Sport 2 23:00 bis 01:00 Golf Golf: US PGA Tour Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, 4. Tag in Orlando, Florida (USA) USA Stereo 16:9 HDTV Merken Als Arnold Palmer im vergangenen Herbst verstarb, verlor der Golfsport eine seiner größten Persönlichkeiten. Zu seinem Vermächtnis gehört das Arnold Palmer Invitational, das dank seines Patrons eins der prestigeträchtigsten Turniere auf der US Tour ist. An diesem Status ändert sich auch durch den Tod des "King" nichts. In diesem Jahr haben sich erneut viele Stars angekündigt. Mit Jason Day, Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, Henrik Stenson und Rickie Fowler wollen fünf Top-10-Spieler nach Bay Hill kommen. Auch Martin Kaymer hat seine Teilnahme fest eingeplant. Sky überträgt das Turnier exklusiv live und in HD. Kommentar: Adrian Grosser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie