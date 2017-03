Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:00 Actionserie Band Of Brothers - Wir waren wie Brüder Kreuzungen GB, USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV Merken 17. Oktober 1944, Schoonderlog, Holland: Richard D. Winters (Damian Lewis) und seine Kameraden werden ins Hauptquartier beordert. Die Jungs der Easy Company sollen eine lebensgefährliche Rettungsaktion durchführen: Bei Arnheim metzelten deutsche Truppen ein britisches Regiment nieder. 140 Überlebende gilt es aus dem Kessel zu befreien. - Von Steven Spielberg und Tom Hanks produzierte Kriegsserie, ausgezeichnet mit sechs Emmys und einem Golden Globe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Damian Lewis (Maj. Richard D. Winters) Donnie Wahlberg (2nd Lt. C. Carwood Lipton) Ron Livingston (Capt. Lewis Nixon) Rick Warden (1st Lt. Harry Welsh) Jimmy Fallon (2nd Lt. George Rice) Nicholas Aaron (Pvt. Robert 'Popeye' Wynn) Kirk Acevedo (SSgt. Joseph Toye) Originaltitel: Band of Brothers Regie: Tom Hanks Drehbuch: Stephen E. Ambrose, Erik Jendresen Kamera: Remi Adefarasin Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16