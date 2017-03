Classica 22:40 bis 23:00 Musik Wagner, Vorspiel zu "Parsifal" D 2007 Stereo 16:9 Merken Die Europakonzerte der Berliner Philharmoniker sind ein Beitrag des renommierten Orchesters zur europäischen Vereinigung. Sie finden jedes Jahr am 1. Mai in einem anderen europäischen Ort statt; 2007 im Kabelwerk Oberspree (Berlin-Oberschöneweide), einem Industrie-Baudenkmal aus dem späten 19. Jahrhundert. Das Programm zum 125jährigen Jubiläum der Berliner Philharmoniker stand unter Motto "Das Jahr 1882", dem Zeitpunkt ihrer Gründung. Hier erklingt unter der Leitung von Simon Rattle das Vorspiel zum 1. Aufzug "Parsifal" von Richard Wagner (1813-1882). In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wagner: Vorspiel zu "Parsifal" Musik: Richard Wagner