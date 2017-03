Sky Krimi 22:40 bis 23:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Ein Schnaps und eine Leiche D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Am See macht ein Spaziergänger eine grausame Entdeckung: Im Schilf treibt die Leiche des Biobauern Martin Huber. Die Kommissare Sven Hansen und Tobias Hartl suchen die Ehefrau des Toten auf, die sofort Boris Birkenmeyer verdächtigt. Der Betreiber eines Ayurveda-Zentrums wollte Huber ein Grundstück abkaufen, um seine Anlage zu erweitern. Dann hatte Huber plötzlich einen Rückzieher gemacht. Dass es darüber zu einem tödlichen Streit kam, scheint den Rosenheim-Cops ein realistisches Motiv zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Michael A. Grimm (Tobias Hartl) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Christian K. Schaeffer (Jo Caspar) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Walter Bannert Drehbuch: Jessica Schellack, Kerstin Oesterlin Kamera: Christoph Krauss Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12