Sky Cinema +1 22:50 bis 00:30 Fantasyfilm Fantastic Four USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Schon als kleiner Junge bastelte Reed (Miles Teller) mit seinem Schulkameraden Ben (Jamie Bell) an einem Teleporter. Entdeckt von Prof. Storm (Reg E. Cathey) und der Baxter Foundation gelingt es ihm jetzt, mit Storms Adoptivkindern Susan und Johnny (Kate Mara, Michael B. Jordan) sowie Storms Schützling Victor von Doom (Toby Kebbell) tatsächlich eine Verbindung zu einer anderen Dimension zu schaffen. Doch bei ihrer ersten Expedition kommt es zur Katastrophe: Die vier verfügen plötzlich über erstaunliche Fähigkeiten, die sie kaum kontrollieren können ... - Jüngere Helden, düstere Atmosphäre: starbesetztes Reboot der beliebten Reihe nach den Marvel-Comics. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miles Teller (Reed Richards / Mr. Fantastic) Michael B. Jordan (Johnny Storm / The Human Torch) Kate Mara (Sue Storm / The Invisible Woman) Jamie Bell (Ben Grimm / The Thing) Toby Kebbell (Victor von Doom / Dr. Doom) Reg E. Cathey (Dr. Franklin Storm) Tim Blake Nelson (Dr. Allen) Originaltitel: Fantastic Four Regie: Josh Trank Drehbuch: Jeremy Slater, Simon Kinberg, Josh Trank Kamera: Matthew Jensen Musik: Marco Beltrami, Philip Glass Altersempfehlung: ab 12