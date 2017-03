TNT-Serie 22:20 bis 23:10 Krimiserie Signos - Im Zeichen der Rache Der Tierkreis ARG 2015 16:9 Merken Die Mordserie, welche die einst so ruhige und beschauliche Stadt von Penitentes erschüttert hat, scheint zu einem Ende gekommen zu sein. Antonio sitzt in Haft. Doch dank der Ehefrau eines anderen Inhaftierten, die ihrem Mann zur Flucht verhilft, kann auch Antonio aus dem Gefängnis entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julio Chávez (Antonio Cruz) Claudia Fontán (Laura Cruz) Alberto Ajaka (Pablo Agüero) Marcelo Abbate (Botto) Silvina Bosco (Norma Piccoli) María Fernanda Callejón (Angélica Díaz) Héctor Calori (Martínez) Originaltitel: Signos Musik: Diego Monk