Jimmy, Sean und Dave wachsen zusammen in einem Arbeiterviertel Bostons auf und sind die besten Freunde. Eines Tages ereignet sich jedoch eine furchtbare Tragödie und trennt die Jungs. Als Jimmys Tochter Katie 25 Jahre später ermordet wird, treffen die drei Männer erneut aufeinander. Während Sean die Ermittlungen in dem Fall übernommen hat, steht Dave unter Verdacht, die Tat begangen zu haben. In Google-Kalender eintragen