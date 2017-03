Disney Cinemagic 23:20 bis 23:45 Trickserie Aladdin Der erholsame Abend USA 1994 Stereo HDTV Merken Nach all den aufreibenden Abenteuern - zuletzt dem Sieg über Almuddi - braucht Aladdin mal eine Nacht Pause. Doch ein Spritzer Schlamm gelangt in Jagos Gefieder nach Agrabah und wird zu einem Minni-Muddi. Dschinni will Aladdins Ruhe nicht stören und nimmt die Sache selbst in die Hand. Doch alles läuft total aus dem Ruder, als der Mini sich vermehrt und viele mächtige Matschmonster Agrabah bedrohen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aladdin Regie: Alan Zaslove, Bob Hathcock, Rob Laduca, Toby Shelton Drehbuch: Douglas Langdale, Duane Capizzi, Mark McGroarty, Bob Schooley