Kinowelt 22:00 bis 23:50 Drama Mansfield Park GB 1999 16:9 Fanny Price, die als Zehnjährige zu den wohlhabenden Verwandten nach Mansfield Park kommt, wächst in dem prachtvollen Herrenhaus wie das sprichwörtliche arme Stiefkind auf. Ihr Cousin Edmond ist der einzige, der ihr den Aufenthalt erträglich macht. Mit ihm teilt sie die Leidenschaft für Literatur und Dichtung, und Edmond wiederum ist von Fanny und ihrem freien Denken und Fühlen völlig fasziniert. Die beiden wären das ideale Paar, doch die Ankunft der Geschwister Mary und Henry Crawford bringt das emotionale Leben auf Mansfield Park ziemlich durcheinander. Edmond verliebt sich in Mary, und der charmante Henry macht Fanny überraschend einen Heiratsantrag. Aber Fanny durchschaut den Filou mit seinem unsteten Charakter und lehnt ab, Henrys Frau zu werden. Sie muss Mansfield Park verlassen, und ihre Chancen, Edmond wiederzusehen, sind gleich null. "Patricia Rozema setzt mit 'Mansfield Park' die Kontinuität gelungener Austen-Verfilmungen beispielhaft fort, reflektiert ein Stück Mentalitätsgeschichte und lässt zudem das Wesen der wegweisenden Romanautorin als humorvolle und warmherzige Frau in einem klugen Licht erscheinen." (Quelle: filmspiegel.de) Schauspieler: Frances O'Connor (Fanny Price) Jonny Lee Miller (Edmund Bertram) Harold Pinter (Sir Thomas Betram) Alessandro Nivola (Henry Crawford) Embeth Davidtz (Mary Crawford) Lindsay Duncan (Mrs. Price / Lady Bertram) James Purefoy (Tom Bertram) Originaltitel: Mansfield Park Regie: Patricia Rozema Drehbuch: Patricia Rozema Kamera: Michael Coulter Musik: Lesley Barber Altersempfehlung: ab 6