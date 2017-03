Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Von Angesicht zu Angesicht USA 2010 Merken Die Nerven der Umwelt-Aktivisten von "Sea Shepherd" sind zum Zerreißen gespannt: Pete Bethune hat sich im Schutz der Dunkelheit per Jetski an Bord der "Shonan Maru 2" geschlichen. Jetzt gibt er sich den Walfängern an Deck zu erkennen. Die Japaner wurden von der Aktion völlig überrumpelt und sind sichtlich verblüfft, einen der Tierschützer plötzlich auf ihrem Schiff zu sehen. Auf der Brücke herrscht helle Aufregung. Paul Watson und seine Crew filmen das Geschehen an Bord der "Shonan" vom Helikopter aus, um sicher zu stellen, dass ihrem Kollegen nichts passiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars Musik: David Vanacore