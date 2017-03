ORF 1 22:05 bis 23:35 Komödie Irre sind männlich D 2014 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Schwungvoll turbulente, romantische Buddy-Komödie. Fahri Yardim ('CopStories', 'Marry Me!') und Milan Peschel ('Der Nanny') schwindeln sich in Therapiegruppen, um Frauenherzen zu erobern. Marie Bäumer will das unverschämt charmante Duo aufdecken - ausgerechnet, als echte Gefühle ins Spiel kommen. Amüsant beschwingte Unterhaltung garantiert!Daniel ist von seiner Freundin Mia verlassen worden und bekommt von ihr als eifersüchtiger Kontrollfreak noch den Rat, sich therapieren zu lassen. Und so besucht Daniel mit seinem besten Freund Thomas eine Familienaufstellung. Als die beiden dabei die Herzen der anwesenden Frauen erobern, kommen sie auf den Geschmack und eilen von einer Gruppentherapie zur nächsten. Zu dumm, dass Daniel sich dabei Hals über Kopf in die süße Bernadette verliebt und Sylvie den beiden Draufgängern auf die Schliche kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fahri Yardim (Daniel) Milan Peschel (Thomas) Marie Bäumer (Sylvie) Peri Baumeister (Bernadette) Josefine Preuß (Mia) Tom Beck (Carsten Diekmann) Herbert Knaup (Georg Trautmann) Originaltitel: Irre sind männlich Regie: Anno Saul Drehbuch: Philip Voges, Ilja Haller Kamera: Carl-Friedrich Koschnick Musik: Peter Horn, Andrej Melita Altersempfehlung: ab 12