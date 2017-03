ORF 3 22:25 bis 23:30 Diskussion Runde der ChefredakteurInnen A 2017 Untertitel Merken Hält die Große Koalition bis zu den nächsten regulären Nationalratswahlen 2018? Noch im Jänner bezweifelte das ein Großteil der "Runde der ChefredakteurInnen". Dann haben Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ihr neues Arbeitsprogramm präsentiert. Seitdem scheint wieder mehr Bewegung in die Regierungsarbeit gekommen zu sein - aber schießen SPÖ und ÖVP dabei übers Ziel hinaus? Manche ihrer Vorhaben könnten mit EU-Recht kollidieren: der sogenannte Beschäftigungsbonus oder der Vorschlag, die Familienbeihilfe für Kinder zu reduzieren, die nicht mit ihren Eltern nach Österreich gekommen sind. Gleichzeitig wird das Thema "Eurofighter" wieder aktuell. Das Verteidigungsministerium erstattet Strafanzeige gegen Airbus. Es geht um den Verdacht auf arglistige und betrügerische Täuschung unter anderem beim Kaufpreis der Jets. Auch ein neuer Eurofighter-Untersuchungsausschuss scheint bevorzustehen. Was könnten die neusten Enthüllungen zum Thema Eurofighter noch zu Tage fördern? Über diese und andere Themen diskutieren ORF III Chefredakteurin Ingrid Thurnher und Journalist Peter Pelinka mit ihren Gästen: Esther Mitterstieler (Chefredakteurin News), Andreas Koller (Stv. Chefredakteur Salzburger Nachrichten), Georg Wailand (Mitglied der Chefredaktion Kronen Zeitung), Eva Linsinger (Innenpolitik-Chefin Profil) und Helmut Brandstätter (Chefredakteur Kurier). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingrid Thurnher, Peter Pelinka Gäste: Gäste: Esther Mitterstieler (Chefredakteurin News), Andreas Koller (Stv. Chefredakteur Salzburger Nachrichten), Georg Wailand (Mitglied der Chefredaktion Kronen Zeitung), Eva Linsinger (Innenpolitik-Chefin Profil), Helmut Brandstätter (Chefredakteur Kurier) Originaltitel: Runde der ChefredakteurInnen