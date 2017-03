Österreich 1 23:30 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht Fünf Millionen Pesos: Jakob Gnigler im Jazznacht-Studio und im Wiener RadioCafe Merken "Laut, leise, graziös, brachial, exorbitant": So beschreibt Saxofonist Jakob Gnigler die Musik des nach ihm benannten Sextetts. Unorthodox, ohne Harmonieinstrument besetzt, changiert "Gnigler" im Klangbild zwischen Mini-Bigband und Kammermusik-Ensemble. Und Jakob Gnigler versteht es, die freien Improvisationsprozesse durch originelle kompositorische Eingriffe immer wieder spannungsvoll zu verdichten und zu strukturieren. Zwölfton-Melodie trifft HipHop-Groove trifft spontanes Kollektiv. Andreas Felber bittet den in Wien lebenden Oberösterreicher zum Gespräch und präsentiert die Aufzeichnung des Konzerts, das "Gnigler" am 24. Februar 2017 im Rahmen der Reihe "5 Millionen Pesos" im Wiener RadioCafe gab. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andreas Felber