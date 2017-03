ATV 22:05 bis 23:00 Krimiserie Rizzoli & Isles Eiszeit USA 2012 Stereo Wieder da Merken Paddy Doyle schwebt immer noch in Lebensgefahr, und Maura kann Jane nicht verzeihen, dass diese während ihres letzten Einsatzes keine andere Möglichkeit sah, als auf Doyle zu schießen. Jane leidet aber nicht nur unter dem Verhalten ihrer Freundin. Da sie Mauras Beziehung zu Doyle nie offiziell gemeldet hat, wird nun auch noch wegen Korruptionsverdachts gegen Jane ermittelt. Doch als ein Cop erschossen wird, konzentriert sich Jane zunächst ganz auf die Aufklärung dieses Mordes. Als sie die Tatwaffe entdeckt, stellt sich allerdings heraus, dass der getötete Cop irgendwie mit Paddy Doyle in Verbindung stand... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Billy Burke (Agent Gabriel Dean) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Michael Katleman Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine