Silverline 22:15 bis 00:10 Actionfilm Footsoldier GB 2007 England in den 80er Jahren. Mit seiner Schlagkraft steigt der Jugendliche Carlton Leach schnell zum Anführer der organisierten Hooligans seines Vereins auf. Erwachsen geworden lässt er in der aufkommenden Raverszene als Schläger seine Muskeln spielen. Als gefürchteter Drogen-Gangster steigt er 20 Jahre später nach einem Massaker an seinen engsten Unterwelt-Freunden schließlich aus. Schauspieler: Ricci Harnett (Carlton Leach) Terry Stone (Tony Tucker) Craig Fairbrass (Pat Tate) Roland Manookian (Craig Rolfe) Coralie Rose (Denny) Neil Maskell (Darren Nicholls) Billy Murray (Mickey Steele) Originaltitel: Rise of the Footsoldier Regie: Julian Gilbey Drehbuch: Julian Gilbey, Will Gilbey Musik: Ross Cullum, Sandy McLelland Altersempfehlung: ab 18