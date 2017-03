Disney Channel 22:20 bis 22:45 Comedyserie Immer wieder Jim Alle lieben Fluffy USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Familienhaustier Fluffy, der allseits geliebte Hamster hat einen Radiergummi verschluckt und droht an diesem Missgeschick zu versterben. Wenn Jim sich nicht bereit erklärt eine sündhaft teure Operation zu finanzieren, hat das pelzige Tierchen nur noch wenige Tage zu leben. Der Knauser Jim sieht ganz und gar nicht ein, weshalb er dafür aufkomme sollte, doch da hat er nicht mit seinen Lieben gerechnet. Der Druck auf ihn wächst und wächst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Conner Rayburn (Kyle) Originaltitel: According to Jim Regie: James Widdoes Drehbuch: John Peaslee, Judd Pillot Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi , Glen Clark