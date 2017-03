VOX 22:15 bis 00:15 Reportage Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Familie Palumbo, Wyoming/USA / Familie Peuler, Australien D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken "Für die Liebe ins Ausland! Und wieder zurück?" Familie Palumbo, Wyoming/USA: Tina Palumbo (39) wandert aus. Ihr Ziel: die kleine Stadt Laramie in Wyoming in den USA. Es ist schon ihr zweiter Versuch, mit ihrem amerikanischen Mann Jason (44) dort glücklich zu werden. Nur für ihn verlässt Tina mit dem gemeinsamen Sohn Benni (8) ihre Heimat und ihre Freunde. Denn Jason möchte in seiner Heimat eine bayerische Bar eröffnen. Und Tina soll mitziehen. Dabei hielt sie es vor 10 Jahren dort nicht aus. Kann sie im zweiten Anlauf dort glücklich werden? Familie Peuler, Australien: Neues von Familie Peuler! Seit neun Monaten begleitet "Goodbye Deutschland" die Auswanderung von Andreas Peuler (52) , seiner Freundin Susi (38) und Andreas' Kindern Tom (15), Antonia (12), Santana (12) und Dan (11) nach Hervey Bay, Australien. Susi fiel es schon damals schwer, sich einzuleben. Und nun hat sie eine Entscheidung getroffen: Susi geht zurück nach Deutschland! Was ist schief gelaufen zwischen Andreas und ihr? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer