SAT.1 Gold 22:05 bis 23:05 Krimiserie Quincy Schwarze Schönheiten USA 1982 16:9 Merken Perry Jordan bricht während des Basketballtrainings tot zusammen. Kurz zuvor hat ihm sein Kumpel Ross ein Aufputschmittel gegeben. Als dann wenig später auch Ross an einer Überdosis stirbt, beginnt Gerichtsmediziner Quincy mit seinen Recherchen. Schnell findet er heraus, wo die Droge gekauft wurde und versucht mittels einer Demonstration gegen den Händler vorzugehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Thomas Byrd (Perry Jordan) Michael Le Clair (Ross Yates) George DelHoyo (Mike Garber) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: George Fenady Drehbuch: Sam Egan Kamera: Frank R. Hale Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6