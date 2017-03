RTL NITRO 22:25 bis 00:20 SciFi-Film U.F.O. - Die letzte Schlacht hat begonnen GB 2012 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als fünf Freunde nach einer durchzechten Partynacht am Morgen erwachen, ist nichts mehr wie es war: In der ganzen Stadt ist der Strom ausgefallen, auch das Handynetz funktioniert nach kurzer Zeit nicht mehr. Dann fängt auch noch die Erde an zu beben, grelles Licht scheint durch die Fenster der Häuser und riesige Ufos verdunkeln den Himmel. Woher kommt der unbekannte Besuch? Plötzlich fällt ein riesiges Raumschiff vom Himmel und Außerirdische bedrohen die Menschheit. Mit vereinten Kräften und der Hilfe von George stellen sich die Freunde der Gefahr und kämpfen gegen die Alien-Invasion an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bianca Bree (Carrie) Andrew Shim (Sam) Sean Brosnan (Michael) Simon Phillips (Robin) Maya Grant (Dana) Jazz Lintott (Vincent) Peter Barrett (Kenny) Originaltitel: Alien Uprising Regie: Dominic Burns Drehbuch: Dominic Burns Kamera: Luke Bryant Musik: Si Begg Altersempfehlung: ab 16