Super RTL 22:05 bis 01:00 Tragikomödie Wie das Leben so spielt USA 2009 Stereo Untertitel HDTV Der erfolgreiche Starkomiker George Simmons erhält von seinem Arzt eine niederschmetternde Diagnose: Er leidet an einer unheilbaren Blutkrankheit und hat nur noch wenige Monate zu leben. Nach dem ersten Schock ereilt den Todkranken im Angesicht des Todes eine weitere, traurige Erkenntnis: Er ist zwar reich und berühmt, doch echte Freunde und einen wirklichen Lebenssinn hat er nicht. Bei einem Auftritt lernt er den ambitionierten, aber erfolglosen Standup-Comedian Ira kennen. George findet Gefallen an dem jungen Mann und weist ihn in die Regeln des Geschäfts ein, während Ira fortan als Georges Assistent und Mädchen für alles fungiert und sich peu à peu zu seinem besten Freund entwickelt. Dann erhält George eine Nachricht, die ihn erneut zwingt, sein Leben zu überdenken. Schauspieler: Adam Sandler (George Simmons) Seth Rogen (Ira Wright) Leslie Mann (Laura) Eric Bana (Clarke) Jonah Hill (Leo) Jason Schwartzman (Mark) Aubrey Plaza (Daisy) Originaltitel: Funny People Regie: Judd Apatow Drehbuch: Judd Apatow Kamera: Janusz Kaminski Musik: Michael Andrews, Jason Schwartzman Altersempfehlung: ab 12