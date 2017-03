Servus TV 22:10 bis 23:10 Krimiserie Braquo Alle für einen F 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach Merks Tod steht Kommissar Caplan mit dem Rücken zur Wand. Sein einzig verbliebener Zugang zur geheimnisvollen Einheit ist Merks Schwester Myriam Elmidoro, die in Paris einen illegalen Spielerring leitet. Indes versucht Caplans Team Vachewski zu retten, der nun auf der Abschussliste von Lemoine steht? Kompromisslose französische Cop-Serie in bester "The Shield"-Tradition 2012 ausgezeichnet mit dem International Emmy Award für die "Beste Dramaserie des Jahres"! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Hugues Anglade (Eddy Caplan) Yann Babilée (Fevre) Martial Bezot (Blitch) Virgile Bramly (Daniel Arifa) Sophie Broustal (Myriam) Pascal Demolon (Merks) Nicolas Duvauchelle (Théo) Originaltitel: Braquo Regie: Philippe Haim Drehbuch: Abdel Raouf Dafri, Edgar Marie Kamera: Vincent Muller Musik: Erwann Kermorvant