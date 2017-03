RTL Passion 22:05 bis 22:30 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2017 Merken Sunny leidet unter den ständigen Streitereien mit Felix. Sie versteht nicht, wieso Felix gleich an ihren Gefühlen zweifelt, nur weil sie Chris die Chance geben will, seine Unschuld zu beweisen. Jasmin bringt Sunny darauf, dass Felix die geplatzte Verlobung nachhängt. Aus einer romantischen Eingebung heraus, beschließt Sunny, ein Zeichen zu setzen und bekennt sich voll und ganz zu Felix... Jule verlässt der Mut, Tuner ihre Liebe zu gestehen, als sie sieht, dass Tuner bereits eine andere datet. Sie ahnt nicht, dass Tuners Date ein Flop war. Als Tuner erfährt, dass Jule ihn gesucht hat, kann Tuner nicht anders, als sich doch wieder Hoffnungen zu machen. Doch auch bei ihm ist das Timing schlecht... Maren ist machtlos, als Jonas im Alleingang beschließt, die Roller-Werkstatt wieder anzumieten. Doch zu Marens Erleichterung scheitert der Deal mangels finanzieller Sicherheiten. Doch so schnell gibt Jonas nicht auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten