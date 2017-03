sixx 22:05 bis 23:00 Krimiserie Body of Proof Die helfende Hand USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine gut gekleidete Frau wird tot in einem billigen Motelzimmer gefunden. Als Megan die Leiche untersucht, entdeckt sie, dass sich die Frau vor sechs Jahren einer Hirnoperation unterzogen hat - die von Megan durchgeführt wurde. Sie ist entsetzt, dass sie Elena Rosas nicht als eine ehemalige Patientin erkannt hat, sondern sich nur noch an die OP erinnert. Sie beschließt, sich in Zukunft weniger in ihre Arbeit zu vertiefen und mehr um ihr persönliches Umfeld zu kümmern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dana Delany (Dr. Megan Hunt) Jeri Ryan (Dr. Kate Murphey) John Carroll Lynch (Det. Bud Morris) Charise Castro Smith (Elena Rosas) Nicholas Bishop (Peter Dunlop) Sonja Sohn (Det. Samantha Baker) Geoffrey Arend (Dr. Elliot Gross) Originaltitel: Body of Proof Regie: John Terlesky Drehbuch: Corey D. Miller Kamera: Patrick Cady Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 12