Pro7 MAXX 22:45 bis 00:25 Thriller The Hitcher USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV Auf dem Weg zum Spring Break trifft das Studentenpärchen Grace und Jim auf den Anhalter John Ryder. Jim will den mysteriösen Fremden mitnehmen, doch Grace hat Angst und sie fahren weiter. Beim nächsten Tankstellenstop taucht der Fremde jedoch erneut auf und ein grausamer Albtraum beginnt. Schon bald treibt der Anhalter ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel mit Jim und Grace, in dessen Verlauf so mancher sein Leben lassen muss ... Schauspieler: Sean Bean (John Ryder) Sophia Bush (Grace Andrews) Zachary Knighton (Jim Halsey) Neal McDonough (Lt. Esteridge) Kyle Davis (Verkäufer) Skip O'Brien (Sheriff Harlan Bremmer sen.) Travis Schuldt (Deputy Harlan Bremmer jr.) Originaltitel: The Hitcher Regie: Dave Meyers Drehbuch: Eric Red, Jake Wade Wall, Eric Bernt Kamera: James Hawkinson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 18