WDR 22:10 bis 23:40 Drama Nur eine Handvoll Leben D 2015 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Thomas und Annette Winterhoff bilden mit ihren beiden Töchtern aus erster Ehe eine moderne Patchworkfamilie. Die Geburt eines gemeinsamen Kindes soll ihr Glück perfekt machen. Und auch wenn Annette mit Anfang 40 als Risikoschwangere gilt, fallen beide aus allen Wolken, als sie die niederschmetternde Diagnose Trisomie 18" erhalten. Für Thomas - selber Arzt - steht schnell fest, dass er das Kind nicht bekommen will. Auch, weil er seiner zehnjährigen Tochter Eva diesen sicheren Verlust der mit großer Sehnsucht erwarteten Schwester nicht zumuten möchte. Doch Annette spürt nach wie vor ihr Wunschkind, dem sie in der 21. Schwangerschaftswoche schon einen Namen gegeben hat, dessen Kinderzimmer sie gedanklich bereits eingerichtet hat und das sich in ihrem Körper aktuell doch zufrieden und richtig anfühlt. Die junge Familie steht vor einer hochemotionalen Zerreißprobe. Es gibt niemanden, der Thomas und Annette sagen könnte, welche Entscheidung für alle Beteiligten nun die richtige ist, ob ein kurzes Leben lebenswert sein kann und was die Familie dann tatsächlich erwartet, wenn sich die Eltern für den einen oder aber den anderen Weg entscheiden Ein schwerer Entscheidungsprozess kommt in Gang, an dessen Ende definitiv etwas gewachsen ist: eine Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annette Frier (Annette) Christian Erdmann (Thomas) Aleen Jana Kötter (Julia) Ella Frey (Eva) Samuel Weiss (Florian) Katharina Schmalenberg (Andrea) Uta-Maria Schütze (Jutta) Originaltitel: Eine Handvoll Leben Regie: Franziska Meletzky Drehbuch: Henriette Piper Kamera: Bella Halben Musik: Eike Hosenfeld