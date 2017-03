kabel eins 22:30 bis 23:30 Magazin K1 Magazin D 2017 16:9 HDTV Merken Seit nunmehr zehn Staffeln hilft Sternekoch Frank Rosin bei "Rosins Restaurants" Gastwirten in Not. Anlässlich dieses Jubiläums besucht ihn K1 Magazin-Moderatorin Kathy Weber in seiner Heimatstadt Dorsten und nimmt ihn mit auf eine Autofahrt der ganz besonderen Art. Beim "Carpool Karaoke" - einer Mischung aus Singen und Reden im Auto - verrät Frank Rosin bislang unbekannte Details aus seinem Leben. Und: Ertappt und abgeschreckt! - Peter Giesel testet günstigen Einbruchschutz In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kathy Weber Originaltitel: K1 Magazin