Sky 1 22:30 bis 23:15 Arztserie Grey's Anatomy Folge: 205 Entschuldigungen USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die lebende Snowboard-Legende Travis Reed wurde von Callie an der Hüfte operiert. Nach erheblichen Komplikationen mussten dem Olympia-Anwärter beide Beine amputiert werden. Callie wurde wegen ärztlichen Fehlverhaltens angeklagt. Nun steht ein Gerichtstermin an. Sie ist mit den Nerven am Ende. Als ihr Vater Carlos zu Besuch kommt, wird auch ihre schmerzvolle Trennung von Arizona wieder Thema. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Stacy McKee, Shonda Rhimes Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12