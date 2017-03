Sky Cinema Family HD 23:20 bis 00:55 Abenteuerfilm Der Flug des Navigators USA, N 1986 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der zwölfjährige David (Joey Cramer) ist ein ganz normaler Junge. So ein Pech, dass ausgerechnet ihm diese dumme Geschichte mit der Entführung durch ein UFO passiert. Als er Stunden später wohlbehalten zu Hause anklopft, stellt er mit Schrecken fest, dass inzwischen acht Jahre vergangen sind. Bald muss David erkennen, dass sich in seinem Gehirn rätselhafte Informationen über Sternkarten entfernter Galaxien befinden. Ohne diese Information ist das geheimnisvolle Raumschiff machtlos. Sie brauchen ihn - den Navigator. - Peppiger Science-Fiction-Spaß für die ganze Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joey Cramer (David Freeman) Paul Reubens (Max (voice) (as Paul Mall)) Veronica Cartwright (Helen Freeman) Cliff De Young (Bill Freeman) Sarah Jessica Parker (Carolyn McAdams) Matt Adler (Jeff (16 years)) Howard Hesseman (Dr. Faraday) Originaltitel: Flight of the Navigator Regie: Randal Kleiser Drehbuch: Mark H. Baker, Michael Burton, Matt MacManus Kamera: James Glennon Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 6