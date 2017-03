Sky Sport 2 23:00 bis 01:00 Handball Handball: Velux EHF Champions League SG Flensburg-Handewitt - Bjerringbro-Silkeborg (DK), Gruppenphase 13. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Verloren und dennoch für die K.-o.-Runde qualifiziert: Nach der 23:26-Auswärtsniederlage gegen das Top-Team aus Barcelona gab es für die SG Flensburg-Handewitt eigentlich Grund zur Freude. Denn die Nordlichter lösten das CL-Achtelfinalticket. Aber: "Unter dem Strich bleibt ein komisches Gefühl", gab SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke zu. Die Norddeutschen ließen zu viele Hochkaräter in Katalonien liegen und brachten sich damit um die Früchte ihrer Arbeit. "Wenn die Chancenverwertung besser gewesen wäre, hätten wir in Barcelona gewinnen können", so Schmäschke, dessen Team nun Bjerringbro-Silkeborg empfängt. Zeigen sich die Flensburger gegen die Schweden treffsicherer? Komment. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie