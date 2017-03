Spiegel Geschichte 22:50 bis 23:45 Fußball Firma Fußball GB 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: England hat den Fußball erfunden! So sehen es zumindest die Engländer, denn immerhin verfassen sie 1848 die ersten offiziellen Fußballregeln. Und sie gründen neun Jahre später mit dem FC Sheffield den ersten offiziellen Fußballverein der Welt. Das Länderspiel Schottland gegen England geht als Startschuss für das überregionale Kräftemessen in die Geschichte ein. Doch mit den Jahren wird der beliebte Volkssport zu einem modernen Wirtschaftsmotor - bei dem Spieler aus der ganzen Welt für Millionen eingekauft werden, um die Gelddruckmaschine Fußball auch in England am Laufen zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How much is enough