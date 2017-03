Sky Emotion 22:55 bis 00:30 Drama Third Star GB 2010 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken James (Benedict Cumberbatch) überredet seine Freunde, um der alten Zeiten Willen noch einmal zu einem Roadtrip an die Atlantikküste. Während des Campingurlaubs erleben die vier allerlei skurrile Situationen und unbeschwerte Abenteuer. Doch James hat einen ernsten Grund für die Reise. - Ebenso schwungvolles wie tiefsinniges Buddy-Drama mit einem überragenden Ensemble um "Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Burke (Davy) Benedict Cumberbatch (James) JJ Feild (Miles) Adam Robertson (Bill) Hugh Bonneville (Beachcomber) Rupert Frazer (Mr.) Helen Griffin (Mrs.) Originaltitel: Third Star Regie: Hattie Dalton Drehbuch: Vaughan Sivell Kamera: Carlos Catalán Musik: Stephen Hilton Altersempfehlung: ab 12