Heimatkanal 23:10 bis 23:55 Familiensaga Forsthaus Falkenau Platzhirsche D 1993 Stereo Merken Bieler, Bürgermeister Walzinger und Leonhard vereint seit neuestem eine eingeschworene Skatrunde. Sie "tagen" jede Nacht im Schloss - Bier und Schnaps immer in Reichweite. Herta hat davon bald die Nase voll. Keine Nacht mehr Ruhe, das hält die stärkste Frau nicht aus, doch was richtet man gegen Spielsüchtige aus? Auch Dr. Braun spielt mit dem Feuer. Als Leonhards potenzieller Nachfolger erklärt er einem Jagdgast, dass Leonhard überhaupt nichts mehr zu sagen hätte. Was er nicht weiß: der vermeintliche "Jagdgast" ist Leonhard selbst. Zu allem Überfluss verwechselt er auch noch die Holzpreise und verkauft ausgerechnet Markus ein Los Holz viel zu billig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Michael Wolf (Markus Rombach) Nicole Schmid (Rica Rombach) Anja Kruse (Angelika Rombach) Bruni Löbel (Herta Bieler) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Nikolai Bury (Peter Rombach geb. Bellinghaus) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Klaus Grabowski Drehbuch: Claus Tinney Kamera: W.P. Hassenstein Musik: Ernst Brandner