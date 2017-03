Zee.One 22:35 bis 00:30 Komödie Für immer und ewig IND 2012 Nach einer Vorlage von Surabhi Bhatnagar, Kunal Kohli 20 40 60 80 100 Merken 1910, Punjab: In den Zeiten des Britischen Imperiums verliebt sich Frauenheld Jawid in die kluge und schöne Aradhana. Die Wirren der Unabhängigkeitsproteste treiben sie bald auseinander und in die Arme anderer. 1960, Bombay: Der junge Musiker Govind begegnet auf seiner Suche nach dem beruflichen Glück der gleichgesinnten Rukhsar. Es ist Liebe auf den ersten Blick - doch auch für Rukhsars beste Freundin Maahi. 2012, London: Nach der überfälligen Trennung von seiner kratzbürstigen Freundin läuft Krish der Kommilitonin Radha über den Weg. Sie sind wie füreinander gemacht. Nur Krishs Ex ist wenig erfreut und funkt den beiden dazwischen. Wird die Bestimmung die beiden dennoch immer wieder zusammenführen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shahid Kapoor (Govind / Javed / Krrish) Priyanka Chopra (Ruksar / Aradhana / Radha) Prachi Desai (Mahi) Neha Sharma (Meera) Omar Khan (Mihir) Greg Heffernan (Green) Moderation: Sajid-Wajid Gäste: Gäste: Amer adeel Originaltitel: Teri Meri Kahanni Regie: Kunal Kohli Drehbuch: Kunal Kohli Kamera: Sunil Patel Musik: Sajid-Wajid