Kinowelt 23:25 bis 01:05 Horrorfilm The Crazies - Fürchte deinen Nächsten USA, VAE 2010 Der Sheriff einer Kleinstadt im ländlichen Iowa begeht den Feierabend mit seinem Deputy bei einem Baseballspiel der Highschool, als die Idylle ein jähes Ende nimmt. Ein als Saufkopf bekannter Bürger torkelt mit gezogenem Gewehr auf das Spielfeld und lässt Sheriff David Dutton (Timothy Olyphant) letztlich keine andere Wahl als einen gezielten Schuss. Wie sich postum herausstellt, hatte der Amokläufer keinen Tropfen Alkohol intus. Auch Davids Ehefrau Judy (Radha Mitchell) wird hellhörig. Der Ärztin fällt das ungewöhnliche Verhalten ihrer Patienten auf, die seltsam apathisch wirken, nur um sich wenig später in blindwütige Bestien zu verwandeln. Als der Sheriff die Ursache für die gewalttätigen Zwischenfälle findet, ist es zu spät. Während schiessbereite Militärs die Kleinstadt unter Quarantäne stellen, wehren David, sein Deputy und Judy sich verzweifelt gegen ihre Mitbürger. Zombie-Übervater George A. Romero liess bereits 1973 das Unheil über eine Kleinstadt hereinbrechen. Ungleich deutlicher dem Zombiegenre angehörend wechselte "The Crazies" zwischen den Perspektiven der Zivilisten und der Uniformierten. Breck Eisner konzentriert sich in seinem geradlinigen Remake auf den Überlebenskampf seiner überraschend sorgfältig ausgestalteten Hauptfiguren. Der deutsche "Film-Dienst" sah sich zu für dieses Genre seltenem Lob bemüssigt: "Mit seinem interessanten Ansatz, seiner geradlinigen Sichtweise von Seiten der Protagonisten und einer handwerklich äusserst adäquaten Inszenierung reiht sich dieser Horrorfilm in die interessanteren und vor allem spannenderen Beiträge zum Thema ein.". Schauspieler: Timothy Olyphant (David) Radha Mitchell (Judy) Joe Anderson (Russell Clank) Danielle Panabaker (Becca) Christie Lynn Smith (Deardra Farnum) Brett Rickaby (Bill Farnum) Preston Bailey (Nicholas Farnum) Originaltitel: The Crazies Regie: Breck Eisner Drehbuch: Scott Kosar, Ray Wright Kamera: Maxime Alexandre Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 18