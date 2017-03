Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Verstärkung für die Flotte USA 2011 Merken Die Öko-Aktivisten rüsten auf. Paul Watson und seine "Sea Shepherds" haben für rund drei Millionen Euro ein neues Schiff gekauft: die "Gojira". Der Hochgeschwindigkeits-Trimaran schafft bis zu 24 Knoten und wird den Umweltschützern auf dem Ozean gute Dienste leisten. Nach dem Untergang der "Ady Gil" mussten Paul Watson und sein Team schnell handeln. Das Schiff war nach einem Zusammenstoß mit der japanischen "Shonan Maru 2" im letzten Jahr gesunken. In Hobart, Australien, treffen die Tierschützer letzte Vorbereitungen für ihren Einsatz in der Antarktis. Nach den Erfolgen in der Vergangenheit strotzt die Crew vor Selbstbewusstsein und schmiedet eifrig Pläne für den Kampf gegen die japanischen Walfänger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Watson (Himself - Founder Sea Shepherd Conservation Society, Steve I) Alex Cornelissen (Himself - Bob Barker Captain) Zoe Beckett (Herself - Gojira 2nd Mate) Peter Hammarstedt (Himself - Bob Barker 1st Mate) Lockhart Maclean (Himself - Gojira Captain) Simon Ager (Himself - Gojira Deckhand) Fiona McCuaig (Herself - Bob Barker Quartermaster) Originaltitel: Whale Wars Musik: David Vanacore