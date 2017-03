13th Street 22:40 bis 23:25 Krimiserie Navy CIS Neues Geld USA 2012 Stereo 16:9 Merken Megan Huffner (Rose Rollins), ein Navy Lieutnant Commander, findet bei ihrer Rückkehr von einem Einsatz die Leiche ihres Mannes, dem das Genick gebrochen wurde. Gibbs (Mark Harmon) und sein Team beginnen mit der Untersuchung des Mordes. Als sie einen 100 Dollar Schein bei dem Toten finden, in dessen Besitz er nicht sein dürfte, schließt sich der Secret Service den Ermittlungen an. Außerdem ist Tony (Michael Weatherly) unglücklich über den weihnachtlichen Besuch seines Vaters (Robert Wagner). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Spezialagent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Spezialagent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Danielle Bisutti (Secret Service Special Agent Ashley Winter) Robert Wagner (Anthony DiNozzo, Sr.) David Dean Bottrell (Assistant Director of Operations Donald Linder) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: George Schenck, Frank Cardea Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk