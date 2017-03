Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Blutsbande USA 1997 Stereo 16:9 Merken Nach langer Diskussion mit General Hammond gewährt er dem Team die Reise nach Chulak, dem Heimatplaneten von Teal'C . Dort lebt sein Sohn Rya'C, der mittlerweile in dem Alter ist in dem ihm der Tradition zu Folge eine Goa'Uld-Larve eingepflanzt wird. Teal'C will das unbedingt verhindern und seinen Sohn davor bewahren, ein Jaffa, also ein Sklave von Apophis zu werden. Jedoch gilt Teal'C auf Chulak als Verräter und auch seine menschlichen Freunde sind dort nicht willkommen. Rya'C ist zudem sehr krank und benötigt den Symbionten um nicht sterben zu müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Parker) Christopher Judge (Teal'C) Don S. Davis (General Hammond) Jay Acovone (Kawalsky) Alan Rachins (Kennedy) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Mario Azzopardi Drehbuch: Jeff King Kamera: Peter F. Woeste Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 12