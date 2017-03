TF1 23:15 bis 01:25 Sonstiges Quotidien Le tattoo show Stereo 16:9 HDTV Merken L'équipe de "Quotidien+ décrypte un phénomène de société : l'engouement pour le tatouage. Art, mode, manière de se singulariser, le tatouage a même son salon annuel, qui draîne une foule conséquente. Surfant sur la vague, l'émission s'intéresse au tatouage autour du monde, réalise un classement des tatoués célèbres dans le monde de la chanson, du sport, du show-business, et fait le point sur tout ce qui concerne le "tattoo". Et pour que l'immersion soit complète, Yann Barthès et toute sa bande de "Quotidien" proposent un grand show en plateau et en public, avec de nombreux invités, évidemment tatoués. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Yann Barthès

