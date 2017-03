TF1 22:35 bis 23:25 Sonstiges Colony Dos au mur USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Helena découvre que Snyder n'est en réalité qu'un pantin placé à son poste pour de mystérieux desseins. La cellule de Quayle entre en action en tentant d'enlever Snyder, mais Will réussit à le sauver de l'embuscade. Will emmène Snyder au Yonk pour le cacher. Ils y trouvent Katie, tout juste arrivée elle-même du lieu de la tentative d'enlèvement. Elle hésite, mais finit par informer Broussard de la présence de Snyder dans son bar, en lui faisant promettre de ne pas toucher à Will. Pendant que ce dernier part chercher de l'aide, Snyder confie à Katie qu'il n'avait jamais fait de politique avant d'être nommé mandataire... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Josh Holloway (Will Bowman) Sarah Wayne Callies (Katie Bowman) Peter Jacobson (Alan Snyder) Tory Kittles (Broussard) Isabella Crovetti-Cramp (Gracie Bowman) Paul Guilfoyle (Quayle) Kim Rhodes (Rachel) Originaltitel: Colony Regie: Nelson McCormick Drehbuch: Ryan Condal Musik: Clinton Shorter