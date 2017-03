RBB 22:00 bis 00:00 Talkshow NDR Talk Show D 2017 Merken In der 790. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Yvonne Catterfeld, Sängerin Als Schauspielerin und Sängerin bereichert die 1979 in Erfurt geborene Yvonne Catterfeld mit wachsendem Erfolg die Unterhaltungslandschaft. Das Multitalent wusste bereits als Teenagerin, wohin die Reise gehen sollte, und nahm Gesangs-, Klavier- und Gitarrenunterricht. Nach dem Abitur begann sie ein Jazz- und Popularmusikstudium an der Leipziger Musikhochschule. Beim Talentwettbewerb Stimme 2000 vom MDR Fernsehen erhielt sie als Nachwuchstalent ihren ersten Plattenvertrag. Heute ist sie es, die als Jurorin bei "The Voice of Germany" Talente entdeckt. Ihren ersten großen Hit landete Yvonne Catterfeld im Mai 2003 mit dem Bohlen-Song "Für Dich". Mittlerweile hat sie sechs Studioalben vorgelegt, mehr als 765.000 Alben und Singles verkauft und gehört damit zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlern. Im März 2017 erscheint nun die von ihren Fans heiß erwartete neue CD. Ingo Lenßen, Rechtsanwalt 2017 sendet Sat.1 Gold eine neue Staffel von "Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde". In der Sendung hilft Ingo Lenßen Bürgern bei der Lösung ihrer Probleme. Wie viel Geld steht einem zu, wenn der Flug über zwei Stunden Verspätung hat? Darf man die eigene Katze als Erbin einsetzen? Wann darf man im Restaurant gehen, wenn der Kellner nicht kommt? Und muss man ein Glas Gurken bezahlen, wenn es einem im Supermarkt aus dem Regal fällt? Wenn jemand diese Fragen unterhaltsam beantworten kann, dann ist es der wohl bekannteste Anwalt Deutschlands. Michael Quetting, Wissenschaftler Michael Quetting ist Laborleiter und Pilot am Max-Planck-Institut am Bodensee. Für ein Forschungsprojekt soll der 43-Jährige Graugänse trainieren, damit sie ihm und seinem Ultraleichtflugzeug durch die Lüfte folgen. Er zieht deshalb sieben Gänse auf und entwickelt im Laufe der Zeit eine enge Beziehung zu den Vögeln. In seinem Buch "Plötzlich Gänsevater. Sieben Graugänse und die Entdeckung einer faszinierenden Welt" lässt er den Leser daran teilhaben, wie Mensch und Tier gemeinsam Land, Wasser und Lüfte erobern, bis hin zum schweren Abschied am Ende des Projekts. Nicole Heesters und Saskia Fischer, Schauspielerinnen Nicole Heesters feierte vor Kurzem ihren 80. Geburtstag und ist die Tochter des legendären Schauspielers und Sängers Johannes Heesters. Sie gehört zu den führenden Theater- und TV-Schauspielerinnen des deutschsprachigen Raums. Seit über 50 Jahren steht die vielfach ausgezeichnete Theaterschauspielerin auf der Bühne. Ihre Tochter Saskia Fischer ist schon früh in die Fußstapfen der Mutter getreten, allerdings unter dem Nachnamen ihres Vaters Pit Fischer. Nach ihrer Schauspielausbildung feierte sie als Theaterschauspielerin und Musical-Darstellerin große Erfolge. Seit 2002 lebt Saskia Fischer wieder in Hamburg und spielt seit 2008 die weibliche Serienhauptrolle in der ARD-Serie "Großstadtrevier", die ab dem 6. März 2017 ihre 30. Staffel ausstrahlt. Johannes B. Kerner, Moderator 1986 begann er als Praktikant seine Fernsehkarriere, startete dann als Sportmoderator durch. Seit nunmehr 30 Jahren gehört Johannes B. Kerner zu Deutschlands beliebtesten und erfolgreichsten Moderatoren, und zwar längst nicht mehr nur für den Bereich Sport. Er moderierte große ZDF-Showevents wie "Deutschland gegen ... - Das Duell". Aktuell lässt er in der Unterhaltungsshow "Das Spiel beginnt" im Hauptabendprogramm am Sonnabend Kinder gegen prominente Kandidaten antreten. Von 2005 bis 2008 präsentierte er mit großem Erfolg die wöchentliche Sendung "Kerners Köche". Jetzt gibt es ein Revival: Ab Anfang April kehrt er mit Unterstützung von unter anderem Alexander Herrmann, Nelson Müller, Johann Lafer & Co. wieder an den Herd im TV zurück. Der vierfache Vater Johannes B. Kerner ist selbst passionierter Hobbykoch und liebt Wochenmärkte. Johannes Schröder, Comedian und Lehrer Johannes Schröder ist studierter Deutschlehrer. Und Comedian: Was sich wie e In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Yvonne Catterfeld (Sängerin), Ingo Lenßen (Rechtsanwalt), Michael Quetting (Wissenschaftler), Nicole Heesters (Schauspielerin), Saskia Fischer (Schauspielerin), Johannes B. Kerner (Moderator), Johannes Schröder (Comedian und Lehrer), John Langley (Gärtner Originaltitel: NDR Talk Show Regie: Bernd Diekmann/Nicole Kraut/Ralf Kilian/Ralf Hottum/Sebastian Fuchs