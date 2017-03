France 3 22:30 bis 00:00 Sonstiges Les enquêtes de Morse Visite royale GB 2013 Stereo 16:9 Merken La British Imperial Electric, l'usine d'armement tenue par Henry Broom, reçoit en visite officielle une délégation arabe, potentiellement intéressée par les nouveaux missiles sol-air. C'est alors qu'on découvre le cadavre d'un des employés, Percy Malleson, qui venait d'être embauché dans l'usine. Ce triste incident pourrait gâcher l'affaire. Aussi le commissaire Bright souhaite-t-il l'enquête la plus rapide possible. Il la confie à Thursday et Jakes, reléguant une fois de plus l'inspecteur Morse à des tâches subalternes. Mais quand Morse découvre que le meurtre révèle en fait des secrets bien gênants, le commissaire fait volte-face. Tout ne doit pas se savoir? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shaun Evans (Endeavour Morse) Anton Lesser (Bright) Jack Roth (Lenny Frost) Rosalind Halstead (Estella Broom) James Northcote (Johnny Broom) Martin Jarvis (Henry Broom) Roger Allam (Fred Thursday) Originaltitel: Endeavour Regie: Craig Viveiros Drehbuch: Russell Lewis, Colin Dexter Musik: Barrington Pheloung