France 3 22:55 bis 00:30 Sonstiges Le sang de la vigne Les larmes de Pasquin B, F 2011 Stereo 16:9

Benjamin Lebel, éminent oenologue, travaille tranquillement à la rédaction du prochain guide des vins que le monde entier attend, lorsque le commandant Barbaroux sonne à sa porte. Le policier est bien embêté : le cadavre encore chaud d'un vieillard a été découvert au centre d'une curieuse mise en scène. Un verre rempli de vin et onze verres vides ont été disposés autour de lui. Une telle débauche d'imagination annnoncerait-elle le premier exploit d'un nouveau criminel en série - Pour avancer dans son enquête, Barbaroux a besoin que Lebel identifie le terroir et le millésime du vin retrouvé dans le verre...

Schauspieler: Pierre Arditi (Benjamin Lebel) Alexandre Hamidi (Virgile) Catherine Demaiffe (Mathilde) Rufus (Jounenaze) Vincent Winterhalter (Barbaroux) Jean Benguigui (Massip) Claire Nebout (France) Originaltitel: Le sang de la vigne Regie: Marc Rivière Drehbuch: Marc Rivière, Daniel Tonachella, Jacques Lebrima, Jean-Pierre Alaux, Noël Balen