France 2 22:55 bis 00:25 Sonstiges Deux flics sur les docks Justices F 2016 16:9 HDTV Le corps d'une jeune femme disparue il y a plus de quatre ans refait surface. L'enquête est réouverte. Cinq ans plus tôt, un jeune homme, Rémi, avait été reconnu coupable et condamné à huit ans de prison. Faraday, ébranlé, en arrive à douter de l'enquête qu'il avait menée à l'époque des faits. Aurait-il fait enfermer un innocent - Le capitaine Paul Winckler et le lieutenant Julie Fabian comptent sur l'affichage dans toute la ville d'un portrait-robot pour retrouver un témoin clé de l'histoire et conclure enfin cette affaire. Parallèlement, Faraday s'évertue à retrouver son fils, en danger... Schauspieler: Jean-Marc Barr (Faraday) Bruno Solo (Winckler) Mata Gabin (Lucie Dardenne) Liza Manili (Julie Fabian) Emmanuel Salinger (Bazza Swaty) Guillaume Viry (Bill Gates) Jean-Marie Hall (Lulu) Originaltitel: Deux flics sur les docks Regie: Edwin Baily Drehbuch: Bernard Marié, Olivier Prieur Musik: Pierre-Philippe Côté