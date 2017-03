France 2 22:40 bis 23:35 Sonstiges Devenir médecins F 2017 16:9 HDTV Merken Etudiants en médecine, Nina, Yassine, Elise et Joan découvrent le monde hospitalier. Elise est en stage dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint Louis, à Paris. Joan, son ami, est interne dans un hôpital nantais. Nina officie au service de réanimation de l'hôpital Lariboisière, tandis que Yassine, son compagnon, est interne en chirurgie. Ici, les malades ne ressemblent pas aux cas cliniques décrits dans les livres. La proximité de la mort et de la souffrance est pesante pour ces étudiants qui se confrontent à la réalité des services, au manque de moyens. Ces quatre médecins en devenir posent un regard encore frais sur leur métier et se font une haute idée de la médecine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Nicolas Frank, Bruno Joucla