France 2 22:30 bis 23:15 Sonstiges Shades of Blue Visage perfide, coeur perfide USA 2015 16:9 HDTV Harlee refuse de donner à l'agent Stahl des preuves des agissements de Wozniak, mais leur sert sur un plateau une enquête résolue hors des circuits officiels, dont Tess et Espada sont à l'origine. Ces derniers ont déplacé un cadavre retrouvé près du domicile de Tess. Or, la victime a été tuée par une arme imprimée en 3D. Wozniak demande à Harlee de lui rendre des comptes, alors qu'elle se met dans une situation extrêmement dangereuse. Mais celle-ci compte sur un coup de bluff pour mener à bien son entreprise... Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Dan Lerner Drehbuch: Mike Daniels, Wolfe Coleman Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin