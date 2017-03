Sky Sport 2 23:30 bis 02:00 Tennis Tennis: ATP World Tour BNP Paribas Open in Indian Wells, Kalifornien (USA), Viertelfinale 1 Stereo 16:9 HDTV Merken Angenehmes Klima, viele Fans und 1000 Punkte für den Sieger - Indian Wells bietet den Top-Spielern alles, was sie wollen. Das erste Turnier der 1000er Masters-Serie ist jedes Jahr ein Magnet für Zuschauer und Stars. Auch in diesem Jahr gibt sich die komplette Weltelite die Ehre, angeführt von Titelverteidiger Novak Djokovic, dem Weltranglistenersten Andy Murray und Australian Open Champion Roger Federer. Sky überträgt das Turnier ab dem 9. März täglich exklusiv live. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie