RTL TVI 22:35 bis 23:20 Sonstiges Top Chef, les secrets des grands chefs La cuisine aux aromates et aux herbes aromatiques Basilic, estragon, ail ou fines herbes... Connaissez-vous tous les secrets des aromates, ces petits riens qui changent tout - Comment les conserver, les préparer et les cuisiner pour sublimer tous les plats - Comment réaliser, chez vous, des recettes parfumées et goûteuses à base d'aromates et d'herbes aromatiques - Comment les chefs étoilés les utilisent-ils pour sublimer leurs assiettes gastronomiques - Laurent Petit, un chef étoilé pas comme les autres, nous ouvre les portes de son restaurant. Chez lui, on ne cuisine que des produits cultivés à moins de 50 km ! Le chef nous dit tout de sa démarche ultra-terroiriste, et nous fait pénétrer dans son étonnant potager d'aromates ! En cuisine, découvrez son incroyable tartelette aux 24 herbes aromatiques, cultivées sur place par le chef. Giacinta Trivero, redoutable candidate Top Chef cette année, nous montrera comment faire de la pissaladière, la célèbre tarte provençale à base d'oignons, une entrée gastronomique. À refaire très simplement chez vous ! Place ensuite aux plus belles recettes à base d'aromates qui ont marqué les 7 saisons de Top Chef. Notamment le légendaire dessert à base d'orties et de sapin que Noémie Honiat avait réalisé lors de l'épreuve du chef triplement étoilé Emmanuel Renault. Celui-ci avait demandé aux candidats de réaliser des plats à base d'herbes de montagne. Moderation: Stéphane Rotenberg