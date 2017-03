TF1 22:45 bis 00:35 Sonstiges Sex Tape USA 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jay et Annie sont mariés depuis dix ans et parents de deux enfants. Depuis quelques années pourtant, leur passion amoureuse s'est quelque peu érodée. Pour ranimer leur vie de couple devenue trop fade, les deux époux sont déterminés à la pimenter grâce à une idée très excitante. En l'absence des enfants, ils décident un soir de filmer leurs ébats érotiques avec leur tablette numérique. Mais au lendemain de leur nuit torride, Jay et Annie découvrent que la vidéo intime a malencontreusement été envoyée à leur entourage personnel et professionnel. Paniqué, le couple est prêt à tout pour récupérer et détruire ces images compromettantes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Diaz (Annie) Jason Segel (Jay) Rob Corddry (Robby) Ellie Kemper (Tess) Rob Lowe (Hank) Nat Faxon (Max) Nancy Lenehan (Linda) Originaltitel: Sex Tape Regie: Jake Kasdan Drehbuch: Kate Angelo, Jason Segel, Nicholas Stoller Musik: Michael Andrews, Manish Raval, Tom Wolfe